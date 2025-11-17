Німеччина

Леверкузенці можуть повернути талант із Зальцбурга за фіксовані 8 мільйонів євро.

Баєр Леверкузен продовжує розглядати можливість активувати опцію викупу атакуючого півзахисника Керіма Алайбеговича, який нині виступає за РБ Зальцбург. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, у 2026 році леверкузенський клуб матиме право повернути 18-річного хавбека за фіксовану суму — 8 мільйонів євро.

Контракт Алайбеговича із РБ Зальцбург розрахований до 2029 року. Баєр уважно стежить за прогресом молодого боснійця та не виключає, що скористається опцією викупу, якщо футболіст продовжить демонструвати подальший розвиток і стабільну гру на високому рівні.

У поточному сезоні Керім Алайбегович провів за Зальцбург 21 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що у підписанні молодого вінгера зацікавлені мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.