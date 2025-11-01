Іспанія

Боснієць скоро може змінити клубну прописку.

Мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі виявляють інтерес до півзахисника австрійського РБ Зальцбург Керім-Сем Алайбеговичу. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" має намір найближчим часом провести перемовини щодо трансферу 18-річного боснійця та підписати з ним довготривалий контракт.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Цього сезону Керім-Сем Алайбегович відіграв за РБ Зальцбург 21 матч, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.