Німеччина

Мюнхенці прагнуть продовжити контракт із французьким захисником.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо майбутнього центрального захисника Дайо Упамекано, контракт якого розрахований до літа 2026 року.

Останнім часом футболіста активно пов’язують з можливим переходом до інших топклубів Європи, однак керівництво мюнхенців налаштоване зберегти французького оборонця в команді.

"Це нормально, якщо інші клуби телефонують його агентам — це частина гри. Я вже говорив, що ми хочемо зробити все можливе та укласти новий контракт. Ми працюємо над цим", — цитує слова Макса Еберля журналіст Фабріціо Романо.

Дайо Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року, коли перейшов із РБ Лейпциг. За мюнхенську команду він провів 166 матчів, тричі виграв чемпіонат Німеччини та тричі — Суперкубок Німеччини.

Раніше повідомлялося, що у підписанні 27-річного француза зацікавлені лондонський Челсі та мадридський Реал.