Мюнхенці прагнуть продовжити контракт із французьким захисником.
Дайо Упамекано, Getty Images
05 листопада 2025, 19:59
Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо майбутнього центрального захисника Дайо Упамекано, контракт якого розрахований до літа 2026 року.
Останнім часом футболіста активно пов’язують з можливим переходом до інших топклубів Європи, однак керівництво мюнхенців налаштоване зберегти французького оборонця в команді.
"Це нормально, якщо інші клуби телефонують його агентам — це частина гри. Я вже говорив, що ми хочемо зробити все можливе та укласти новий контракт. Ми працюємо над цим", — цитує слова Макса Еберля журналіст Фабріціо Романо.
Дайо Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року, коли перейшов із РБ Лейпциг. За мюнхенську команду він провів 166 матчів, тричі виграв чемпіонат Німеччини та тричі — Суперкубок Німеччини.
Раніше повідомлялося, що у підписанні 27-річного француза зацікавлені лондонський Челсі та мадридський Реал.