Німеччина

Захисник Баварії розгляне варіанти.

Французький захисник Баварії Дайо Упамекано заявив, що рішення про майбутнє ухвалить пізніше з урахуванням різних факторів. Його контракт із клубом спливає 30 червня 2026 року.

"Ми ухвалимо правильне рішення. Я добре поінформований. Я завжди казав, що почуваюся комфортно в Баварії. У мене чудовий тренер і партнери по команді", — цитує француза L'Equipe.

Він додав, що готовий розглядати пропозиції від інших клубів. Ринкова вартість 27-річного гравця — 60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Упамекано провів 20 матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид досягнув усної домовленості з Упамекано.