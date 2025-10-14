Іспанія

Француз може залишити Баварію — як повідомляється, переговори про новий контракт зірвалися.

Французький захисник Дайо Упамекано потрапив до шортлиста мадридського Реала, який планує посилити центр оборони, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, Баварія та футболіст не змогли домовитися про продовження контракту.

Чинна угода Упамекано з мюнхенцями діє до червня 2026 року. Гравець вимагав премію за підписання нового контракту в розмірі близько 20 мільйонів євро, однак Реал може використати цю суму як бонус за трансфер, щоб залучити француза вже найближчим часом.

У Мадриді вважають, що через травми Алаби та Рюдігера настав час омолодити лінію захисту. Упамекано, який має хороші стосунки з Кіліаном Мбаппе у збірній Франції, наразі є головним кандидатом на підсилення оборони.

У Баварії також занепокоєні травматичністю 26-річного футболіста, але все ще намагаються переконати його залишитися. Проте, за даними Cadena SER, наразі француз "ближчий до виходу, ніж до продовження контракту".