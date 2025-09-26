Англія

Заміна для Конате.

Англійський Ліверпуль не може домовитися про новий контракт з основним центральним захисником Ібраїма Конате, який судячи за все збирає валізи в Мадрид.

За інформацією Bayern & Germany, керівництво "червоних" знайшло заміну 26-річному французу в мюнхенській Баварії.

Зазначається, що чинний чемпіон Англії має намір оформити перехід центрбека "ротан" Дайо Упамекано, у якого, як й у Конате, завершується трудова угода після поточного сезону.

Цього сезону Дайо Упамекано відіграв за Баварію шість матчів.

Раніше повідомлялося, що Упамекано може влітку перейти в Реал.