Форвард має клаусулу для низки топових клубів.

Нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Як повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг, у контракт 29-річного нападника прописана клаусула орієнтовно у 50 мільйонів євро, що робить його одним із найцікавіших варіантів на ринку.

Ця опція діє для семи топових клубів Європи: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Серу Гірассі провів за Дортмунд 18 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.