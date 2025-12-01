Форвард має клаусулу для низки топових клубів.
Серу Гірассі, Getty Images
01 грудня 2025, 10:58
Нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі може змінити клуб у літнє трансферне вікно.
Як повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг, у контракт 29-річного нападника прописана клаусула орієнтовно у 50 мільйонів євро, що робить його одним із найцікавіших варіантів на ринку.
Ця опція діє для семи топових клубів Європи: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні Серу Гірассі провів за Дортмунд 18 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.