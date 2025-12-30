Німеччина

Вінгер норвезького походження може перейти до Боруссії Дортмунд або іншого клубу у разі підписання Семеньйо.

22-річний вінгер Манчестер Сіті Оскар Бобб може залишити клуб під час зимового трансферного вікна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У переговори щодо трансферу норвежця вступила дортмундська Боруссія. Відхід Бобба з Етіхаду очікується за умови, що Сіті завершить підписання Антуана Семеньйо з Борнмута. Водночас інтерес до гравця проявляють і інші європейські клуби.

У поточному сезоні 22-річний хавбек провів 15 матчів, відзначившись одним асистом. Контракт Бобба з Манчестер Сіті розрахований до літа 2029 року.