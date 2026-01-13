Німеччина

Компані найближчим часом гратиме без хорвата.

Захисник мюнхенської Баварії Йосип Станішич найближчим часом не допоможе своїй команді через пошкодження. Про це повідомляє офіційний сайт «ротен».

Хорватський футболіст отримав травму під час матчу з Вольфсбургом у Бундеслізі (8:1).

У 25-річного захисника виявлено пошкодження зв'язок гомілкостопа правої ноги. Відновлення гравця триватиме близько трьох тижнів.

У поточному сезоні Бундесліги Йосип Станішич провів 11 матчів, відзначившись 2 голами та 2 асистами.