Компані найближчим часом гратиме без хорвата.
Йосип Станішич, Getty Images
13 січня 2026, 17:12
Захисник мюнхенської Баварії Йосип Станішич найближчим часом не допоможе своїй команді через пошкодження. Про це повідомляє офіційний сайт «ротен».
Хорватський футболіст отримав травму під час матчу з Вольфсбургом у Бундеслізі (8:1).
У 25-річного захисника виявлено пошкодження зв'язок гомілкостопа правої ноги. Відновлення гравця триватиме близько трьох тижнів.
У поточному сезоні Бундесліги Йосип Станішич провів 11 матчів, відзначившись 2 голами та 2 асистами.