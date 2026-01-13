Захисник мюнхенської Баварії Йосип Станішич найближчим часом не допоможе своїй команді через пошкодження. Про це повідомляє офіційний сайт «ротен».

Хорватський футболіст отримав травму під час матчу з Вольфсбургом у Бундеслізі (8:1). 

У 25-річного захисника виявлено пошкодження зв'язок гомілкостопа правої ноги. Відновлення гравця триватиме близько трьох тижнів. 

У поточному сезоні Бундесліги Йосип Станішич провів 11 матчів, відзначившись 2 голами та 2 асистами.