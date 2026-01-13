Німеччина

Поєдинок 17-го туру Бундесліги не відбудеться через проблеми з дахом стадіону Фолькспаркштадіон.

Матч 17-го туру чемпіонату Німеччини між Гамбургом та леверкузенським Баєром не відбудеться у запланований термін. Про це повідомляє сайт Німецької футбольної ліги.

За інформацією джерела, причиною перенесення стали пов’язані з погодними умовами статичні ризики в зоні даху Фолькспаркштадіону.

У зв’язку з цим домашню арену Гамбурга було терміново закрито з міркувань безпеки.

Зустріч мала пройти у вівторок, 13 січня, о 21:30 за київським часом, однак її проведення виявилося неможливим. Наразі стадіон залишається закритим, а рішення щодо нової дати матчу буде ухвалене найближчим часом.