Німеччина

Настали інші часи у німецькому футболі.

Колишній нападник та головний тренер мюнхенської Баварії Юрген Клінсманн висловився про чинного форварда «ротен» Гаррі Кейна. Його слова наводить Bild.

«Якби я так само відходив назад і роздавав передачі, Маттеус викинув би мене з поля.

Ні, те, як Гаррі грає вже багато років – це фантастика. Він неймовірний форвард, який на футбольному полі вміє робити все на відмінному рівні», — заявив Клінсманн.

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію 28 матчів, забив 32 голи та віддав чотири результативні передачі.