У голкіпера розрив медіальної зв’язки коліна.

Воротар Баєра Марк Флеккен не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

32-річний нідерландець зазнав травми в матчі Бундесліги проти Гоффенгайма (0:1).

Після медичного обстеження у голкіпера виявили розрив медіальної зв'язки правого коліна, через що він змушений пропустити близько двох місяців.

Цього сезону Флеккен провів 26 матчів, з яких вісім на нуль при 39 пропущених м'ячах.

Після 17 турів Баєр набрав 29 очок і посідає шосте місце у Бундеслізі, а також йде на 20 позиції у Лізі чемпіонів після шести турів, набравши дев'ять балів.