Іспанія

Мадридський клуб виявляє серйозний інтерес до 19-річного камерунця Крістіана Кофане.

Форвард Баєра Крістіан Кофане потрапив у сферу інтересів мадридського Реала.

За інформацією журналіста Патріка Бергера, "вершкові" налаштовані рішуче щодо підписання талановитого гравця. Проте трансфер може обійтися іспанському гранду у суму, що перевищує 50 мільйонів євро — саме такий мінімальний поріг встановили "фармацевти" для продажу свого активу.

Крістіан Кофане приєднався до Баєра лише у 2025 році, перейшовши з Альбасете за скромні п'ять мільйонів євро. Його чинна угода з німецьким клубом розрахована до літа 2029 року.

Незважаючи на юний вік, камерунець став важливою частиною команди в поточному сезоні. Він взяв участь у 23 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять забитих м'ячів та п'ять результативних передач.

