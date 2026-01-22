Німеччина

Тотальне домінування Баварії в Бундеслізі.

Спортивний директор Баварії висловився про домінування мюнхенського клубу в Німеччині. Його слова наводить Bild.

«Стеля зарплат? Мене це зовсім не хвилює, тому що півтора роки тому я не чув ні слова про це, коли Баєр та Штутгарт фінішували вище за нас.

А тепер, за півтора року, коли ми добре попрацювали, показуємо дуже, дуже високий рівень футболу і по праву очолюємо Бундеслігу — починаються незрозумілі розмови. Хоча, це вже не дивує, з Баварією так завжди.

Нічого з цього нам не дісталося в подарунок. Ці обговорення також показують, наскільки сильна Баварія», – сказав Еберль.