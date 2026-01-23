Німеччина

Німець поза політикою.

Лідер мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх висловився про можливий бойкот збірною Німеччини чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Bild.

«Я більше не бажаю брати участь у політичних дискусіях. Ми усвідомили, що це не приносить користі, коли ми, гравці, надто активно висловлюємо свої політичні погляди.

Звичайно, певною мірою ми також несемо відповідальність за висловлення своєї думки. Однак я вважаю, що в Німеччині та в Німецькому футбольному союзі є інші фахівці, які краще знаються на цих питаннях і мають давати коментарі з цього приводу», — заявив Кімміх.

Зазначимо, що останнім часом в деяких європейських країнах почалися дискусії щодо бойкоту чемпіонату світу-2026 через «політику» президента США Дональда Трампа.