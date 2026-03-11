Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 11 березня та розпочнеться о 22:00.

У середу ввечері на стадіоні Парк де Пренс у Франції лондонський Челсі перевірить свої сили в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на тлі чинного володаря трофею — ПСЖ. Ці дві команди зустрінуться вперше з фіналу клубного чемпіонату світу-2025, коли "сині" обіграли французів із рахунком 3:0.

ПСЖ — ЧЕЛСІ

СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Як і минулого сезону, на шляху до завоювання свого першого в історії трофею Ліги чемпіонів, ПСЖ цього сезону не зміг автоматично вийти до 1/16 фіналу і був змушений брати участь у раунді плей-оф, посівши 11 місце в основному етапі і вигравши лише один із п'яти останніх матчів (дві нічиї та дві поразки).

Очки були втрачені в матчах проти Атлетіка (0:0), Спортінга (1:2) та Ньюкасла (1:1), після чого паризькому гранду випав інший французький клуб – Монако у плей-оф. Підопічні Луїса Енріке пережили справжній виклик у матчах зі старим суперником, але зрештою здобули перемогу з рахунком 5:4 за сумою двох матчів, зігравши внічию (2:2) у Парижі.

З того часу результати ПСЖ у Лізі 1 були спірними: спочатку перемога над Гавром (1:0), а потім поразка від того ж Монако (1:3) – друга поразка в чемпіонаті за останні два місяці, яка дозволила Лансу скоротити відставання до одного очка за дев'ять турів до кінця сезону у Франції.

Замість матчу з Нантом у ці вихідні ПСЖ отримав перерву в чемпіонаті, щоб зосередитися виключно на 14-му поспіль матчі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому парижани прагнуть здобути шосту поспіль перемогу у двоматчевому протистоянні головного клубного турніру.

ПСЖ підходить до матчу з Челсі, програвши лише один з останніх восьми матчів проти англійських команд у рамках єврокубків (п'ять перемог та дві нічиї) та здобувши перемоги у трьох останніх двоматчевих протистояннях з командами АПЛ, всі у минулорічній ЛЧ, коли вони вибили Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал.

Челсі — один із шести англійських клубів, які беруть участь у 1/8 фіналу ЛЧ, після того, як посів впевнене шосте місце в основному етапі. У восьми матчах "сині" здобули п'ять перемог, один раз зіграли внічию та двічі програли.

Після того, як наприкінці січня Челсі переміг Наполі (3:2), команда виграла п'ять із останніх дев'яти матчів у трьох різних внутрішніх турнірах (дві нічиї та дві поразки), востаннє обігравши Астон Віллу (4:1) у Прем'єр-лізі, а потім у суботу у матчі п'ятого раунду Кубку Англії подолала Рексем у додатковий час (4:2).

Перед головним тренером Ліамом Росеньйором стоїть завдання забезпечити стабільність у результатах і поєднувати участь у кількох турнірах протягом наступних місяців, оскільки Челсі прагне зайняти місце в топ-5 АПЛ і пройти якнайдалі в Лізі чемпіонів, турнірі, який він востаннє вигравав в 2021 році.

До свого приходу на Стемфорд Брідж у січні 41-річний Росеньйор досяг непоганих результатів у матчах проти ПСЖ за 18 місяців роботи в Страсбурі. За три матчі Ліам здобув одну перемогу, один раз зіграв внічию та один раз програв.

Тим часом Челсі виграв шість останніх зустрічей з французькими командами в рамках єврокубків і два з п'яти попередніх двоматчевих протистоянь з клубами Ліги 1, а також здобув перемогу в трьох останніх матчах 1/8 фіналу ЛЧ та в 13 з 16 останніх двоматчевих протистоянь у рамках турнірів УЄФА.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 1.96, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.75. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Баркола.

Челсі: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Сантос — Палмер, Енцо, Нету — Педро.

Не зіграють: Руїс — Колвілл, Гіттенс, Естеван (?).

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА