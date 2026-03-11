Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 11 березня та розпочнеться о 22:00.

Норвезький сюрприз-дебютант Буде/Глімт продовжить свій казковий та чарівний шлях у Лізі чемпіонів у середу, 11 березня, коли на своєму стадіоні Аспміра прийме лісабонський Спортінг у рамках 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

БУДЕ/ГЛІМТ — СПОРТІНГ

СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ АСПМІРА, БУДЕ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Буде/Глімт, який став справжнім сюрпризом європейського футболу цього сезону, вже подарував чарівний фурор у своєму першому виступі в Лізі чемпіонів, і цей шлях вже ознаменувався цілою серією сенсаційних перемог над грандами.

Норвезька команда зробила ривок наприкінці основного етапу, забезпечивши собі місце у плей-оф після того, як не зазнала жодної поразки у трьох останніх матчах ліги. Спочатку норвежці зіграли внічию з дортмундською Боруссією (2:2), а потім обіграли Манчестер Сіті (3:1) та Атлетіко Мадрид (2:1), що підняло їх на 23 місце із 36 команд.

Фантастично розпочавши раунд плей-оф із неймовірної перемоги у першому матчі над торішнім фіналістом турніру — Інтером (3:1), підопічні К'єтіля Кнутсена зміцнили свою перевагу на Сан-Сіро, знову обігравши "нерадзуррі" (2:1).

Ставши першим норвезьким клубом, який здобув чотири перемоги поспіль в основній частині Ліги чемпіонів, а також першою командою з країни, яка виграла матч плей-оф головного єврокубка, Буде/Глімт, безумовно, не стане зменшувати свої оберти для продовження своєї неймовірної казки в Європі.

Враховуючи вражаючі результати на домашньому стадіоні (12 перемог в останніх 17 єврокубкових матчах за однієї нічиєї та чотирьох поразок), команда також може бути впевнена в тому, що може і повинна взяти ініціативу у свої руки в першій дуелі проти "левів".

Підопічні Кнутсена підходять до матчу у хорошому настрої після перемоги над Молде (2:1) у четвер, яка забезпечила їм місце у чвертьфіналі Кубку Норвегії та продовжила їхню безпрограшну серію до дев'яти матчів (сім перемог) у всіх турнірах.

Спортінг, який вийшов на поле порівняно недавно зі своїми скандинавськими суперниками, у суботу задовольнявся нічиєю з Брагою (2:2), двічі упускаючи перевагу в ході матчу. Чемпіони Прімейри зрештою пропустили гол з пенальті у компенсований час.

Хоча цей результат дозволив "левам" залишитися на другому місці, відстаючи від лідера на чотири очки, він також означає, що підопічні Руя Боржеша не програвали вже 12 матчів у всіх турнірах (десять перемог та дві нічиї). Вражаюча серія перемог включає тріумф у першому матчі півфіналу Кубку Португалії проти Порту, а також перемоги у фінальних матчах основного етапу ЛЧ проти ПСЖ (2:1) та Атлетіка (3:2), що забезпечило команді сьоме місце.

Лісабонці минули раунд плей-оф, в якому вибула минулого сезону від Боруссії Д, їй все ще доводиться мати справу з минулими невдачами на цій стадії турніру. До цього "леви" поступилися Баварії (1:12) у сезоні-2008/09 та Манчестер Сіті (0:5) у сезоні-2021/22.

Ці результати посилюються негативною формою Спортінга у виїзних єврокубкових матчах: португальська команда не здобувала перемог на цьому етапі або на пізніших стадіях турніру в 15 матчах з 2005 року (шість нічиїх і дев'ять поразок), що говорить про те, що в Норвегії їх може чекати непростий виклик.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Руя Боржеша. Так, на перемогу Спортінга в основний час пропонується коефіцієнт 2.60, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 2.62. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Брунстад Фет — Бломберг, Гег, Гауге.

Спортінг: Сілва — Ваяннідіс, Діоманде, Інасіу, Фреснеда — Сімойнш, Юльманн — Катаму, Трінкан, Гільєрме, Суарес.

Не зіграють: ... — Араухо, Гонсалвеш, Йоаннідіс, Мангаш, Кенда.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА