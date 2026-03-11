СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ БАЙАРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — УМУТ ХАЛІЛ (ТУРЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Баєр переживає непростий період перебудови. Після історичного чемпіонства в Бундеслізі кілька років тому та відходу ключових фігур клуб змінив тренерський штаб і склад. Нині команду очолює Каспер Юльманн, якому вдалося стабілізувати результати та зберегти для "фармацевтів" єврокубкову мрію. На груповому етапі Леверкузен фінішував лише шістнадцятим, але зумів пробитися до основного раунду плей-оф через стикові матчі.

У протистоянні з Олімпіакосом німці діяли прагматично: перемога 2:0 у Греції та нульова нічия вдома дозволили без зайвих нервів оформити путівку до 1/8 фіналу. Втім, форма команди останнім часом нестабільна — лише одна перемога в п’яти останніх матчах у всіх турнірах. Натомість на БайАрені Баєр виглядає значно впевненіше: без поразок у шести поспіль домашніх поєдинках та лише один пропущений м’яч за цей період.

Арсенал підходить до цієї стадії турніру в майже ідеальному настрої. Команда Мікеля Артети підтвердила статус фаворита у новому форматі Ліги чемпіонів, вигравши всі вісім матчів на етапі ліги. Лондонці не лише фінішували першими, а й стали найрезультативнішою командою стадії (23 голи), пропустивши лише чотири м’ячі.

Після минулорічного вильоту у півфіналі "каноніри" виглядають ще зрілішими та амбітнішими. У нинішньому сезоні команда мріє навіть про історичний квадрупл, а серія перемог у всіх турнірах лише підсилює впевненість лондонців. Перед візитом до Німеччини Арсенал виграв чотири матчі поспіль, а на виїзді регулярно демонструє результативний футбол, забиваючи щонайменше двічі у більшості останніх поєдинків.

Попри статус фаворита гостей, Леверкузен навряд чи буде зручним суперником. Домашня оборона "фармацевтів" останнім часом виглядає дуже надійно, а такі виконавці, як Алеїш Гарсія чи Алехандро Грімальдо, здатні створити проблеми будь-якому опоненту. Водночас якість складу та стабільність Арсеналу змушують очікувати, що англійський клуб спробує здобути позитивний результат ще до матчу-відповіді в Лондоні.