До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 березня 2026 року.

Завершилася 1476 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку Сили оборони України відновили контроль над понад 400 км². Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області, заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко.

- Директорка благодійного фонду "Госпітальєри" Юлія Шевчук заявила, що фонд подасть детальний фінансовий звіт за 2025 рік до 1 травня цього року. Водночас засновниця та керівниця волонтерського медичного батальйону Яна Зінкевич заявила, що готова захищати свої інтереси в суді.

- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. В обмін за допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО.

- Сили оборони завдали удару по заводу в російському Брянську, який виготовляє системи управління ракет. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що удару по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" завдали ракетами повітряного базування Storm Shadow.

- Зеленський підтвердив, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими БпЛА, але угоду поки не підписали. Він також уточнив, що угоду не відхилили, а відтермінували, тож Україна залишається відкритою до підписання угоди й зараз.

- Тристоронні переговори відбудуться наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. Дата залежить від ситуації на Близькому Сході, заявив Зеленський.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав 69 авіаційних ударів – скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6229 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанські Хутори. Триває одна штурмова дія противника.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Дробишевого та Ставків. Триває одна штурмова дія.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Новопавлівка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Триває одна штурмова дія. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено; знищено одне укриття противника, склад боєприпасів, артилерійську систему, танк та дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено 62 укриття, 4 пункти управління БпЛА, танк, ББМ, чотири артилерійських систем та три одиниці автомобільної техніки ворога. Знищено або подавлено 281 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового та Новогригорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Зарічне, Варварівка, Лугівське, Мирне, Гірке та Святопетрівка. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку противник атакував у районах Щербаків і Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського по застосуванню ракет, по наших відповідях – цілком справедливих відповідях агресору. Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах – по цивільних. Ми захищаємось.

росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І фактично це в них спільна війна – що в росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це в них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу, проти того, що народи й держави мають свої права й мають реальне значення. Треба захищати життя. І треба бути разом у цьому захисті. Дякую всім, хто з Україною!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!