Реал Мадрид - Манчестер Сіті, Getty Images
11 березня 2026, 07:55
У середу ввечері на Бернабеу відбудеться один із центральних матчів стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — мадридський Реал прийматиме Манчестер Сіті. Протистояння цих грандів вже давно стало справжньою класикою сучасного європейського футболу, а нинішня зустріч стане п’ятою поспіль у плей-оф турніру. Ба більше, переможець цієї пари в попередні роки неодноразово доходив до самого трофею.
РЕАЛ МАДРИД — МАНЧЕСТЕР СІТІ
СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Реал Мадрид підходить до цієї стадії з амбіціями здобути рекордний 16-й титул переможця Ліги чемпіонів. Команда Альваро Арбелоа не змогла напряму пробитися до 1/8 фіналу через дев’яте місце на основному етапі, однак упевнено пройшла стикові матчі, здолавши Бенфіку із загальним рахунком 3:1. Для мадридців це вже 23-й поспіль вихід до цієї стадії турніру.
Втім, нинішній сезон для "вершкових" складається, м'яко кажучи, хвилеподібно — у певних аспектах навіть провально. У Ла Лізі команда продовжує боротьбу за чемпіонство, нещодавно вирвавши перемогу над Сельтою (2:1) завдяки голу Федеріко Вальверде на 95-й хвилині. Особливо небезпечним Реал залишається на своєму полі — у нинішній Лізі чемпіонів мадридці виграли чотири з п’яти домашніх матчів, забивши 12 м’ячів. При цьому Бернабеу традиційно є фортецею клубу: лише три поразки у 25 останніх домашніх іграх турніру. Але все ж навколофутбольний фон навколо Реала залишається негативним ще після звільнення Хабі Алонсо, після чого мадридці все ж частіше є об'єктами різноманітних скандалів.
Манчестер Сіті цього сезону виглядає стабільніше. Команда Хосепа Гвардіоли набрала 16 очок на основному етапі Ліги чемпіонів і напряму вийшла до 1/8 фіналу, зокрема здобувши перемогу саме над Реалом у Мадриді (2:1). Загалом англійці виграли п’ять матчів у цій стадії турніру, демонструючи традиційний контроль м’яча та ефективність у завершенні атак.
Загальна форма "містян" також вражає — команда не програє вже 11 матчів поспіль у всіх турнірах, проте все ж до цього "непереможного" статусу є певні питання після нічиєї проти Ноттінгем Форест в АПЛ. У дев’яти останніх поєдинках Сіті здобув сім перемог і двічі зіграв унічию, а у вихідні впевнено пройшов Ньюкасл у Кубку Англії. Лідером атак залишається Ерлінг Голанд, який забив уже 56 голів у Лізі чемпіонів та особливо любить матчі проти іспанських клубів — 10 м’ячів у 10 іграх.
Очікується, що перший матч протистояння буде максимально напруженим і тактичним. Реал традиційно небезпечний у швидких переходах і завдяки індивідуальній майстерності лідерів, тоді як Манчестер Сіті намагатиметься контролювати гру через володіння м’ячем і позиційні атаки. З огляду на силу обох команд і їхній досвід у великих матчах, долю зустрічі можуть вирішити окремі моменти — стандартні положення, індивідуальні дії зірок або одна-єдина помилка в обороні.
За версією betking, на перемогу Реала Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 3.25, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2.05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Гюлер, Камавінга — Гонсало, Вінісіус Жуніор
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Геї, О'Райлі — Родрі, Бернарду Сілва — Шеркі, Мармуш, Доку — Голанд
Не зіграють: Алаба, Беллінгем, Себальйос, Мілітао, Родріго, Мбаппе — Гвардіол, Льюїс, Ковачич
Під питанням: Каррерас — Савіньйо
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2
