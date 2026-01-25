Німеччина

Потужна конкуренція в чемпіонаті Німеччини.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після домашньої поразки від Аугсбурга (1:2) в рамках німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bild.

«Цей результат – для тих, хто завжди знав, що Бундесліга – непростий турнір і кожен матч тут несе ризик.

У першому таймі ми діяли стабільно, але без великої креативності. Це була гра із серії: «Ми провели п’ять матчів за 13 днів – можливо, сьогодні вийде здобути результат без видовищної гри».

Я більше розчарований результатом, ніж якістю гри команди. Ми перебували у хорошій позиції по ходу поєдинку, але втратили її. У другому таймі ми не змогли показати ту ж енергію, що в попередніх матчах.

Вітаю Аугсбург. Це частина футболу. Тепер важливо правильно відреагувати на цей результат», – сказав Компані.

Зазначимо, що ця поразка стала першою для Баварії в поточному сезоні Бундесліги.