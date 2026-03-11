Німеччина

Німецький клуб вирішив зберегти одного зі своїх ключових півзахисників.

Боруссія Дортмунд досягла домовленості про продовження контракту з півзахисником Феліксом Нмечою. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Патрік Бергер.

За інформацією джерел, нова угода 25-річного футболіста з дортмундським клубом буде чинною до червня 2030 року. Усі необхідні документи вже погоджені та затверджені юридичною службою клубу.

Попередній контракт Нмечі був розрахований до 2028 року, однак Боруссія Дортмунд вирішила достроково продовжити співпрацю ще на два сезони. У клубі вважають півзахисника одним із ключових активів команди, тому прагнули заздалегідь закріпити його майбутнє.

Також повідомляється, що після підписання нового контракту Нмеча стане одним із найбільш високооплачуваних гравців у складі Боруссії Дортмунд.

Раніше в медіа з’являлися чутки про інтерес Манчестер Сіті до півзахисника, однак, як зазначає Романо, англійський клуб ніколи не вів переговорів щодо цього трансферу. Водночас "містяни" дійсно планує підписати нового центрального півзахисника під час літнього трансферного вікна.