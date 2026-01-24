Німеччина

"Бики" запросять щонайменше 100 млн євро за івуарійця влітку.

РБ Лейпциг не планує знижувати фінансові вимоги щодо трансферу нападника Яна Діоманде та налаштований отримати за гравця щонайменше 100 мільйонів євро під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky DE.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу спокійно оцінює ситуацію та готове розглядати продаж лише у разі, якщо виступи 19-річного Діоманде у другій половині сезону не зазнають спаду. У Лейпцигу впевнені, що футболіст продовжить прогресувати та збереже високий рівень гри.

Низка топклубів Європи сподівається домовитися про трансфер вуарійця за суму в межах 60-70 мільйонів євро, однак боси "биків" не мають наміру йти на такі умови.

Очікується, що у разі продажу Ян Діоманде стане найдорожчим трансфером в історії клубу, перевершивши рекорд Йошко Гвардіола, який раніше був проданий за 90 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Діоманде перебуває у сфері інтересів Тоттенгема, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля як пріоритетна трансферна ціль для підсилення атакувальної ланки. Також предметну зацікавленість проявляє мюнхенська Баварія.

У нинішній кампанії молодий гравець національної збірної Кот-дʼІвуара зіграв за РБ Лейпциг 18 матчів у Бундеслізі, забив 7 мʼячів та віддав 4 результативні передачі.