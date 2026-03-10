Інше

Сан-Паулу офіційно оголосив про призначення Рожера Машадо на посаду головного тренера команди.

51-річний спеціаліст підписав контракт, який діятиме до 31 грудня 2026 року. Разом із Машадо до тренерського штабу приєднаються асистенти Роберто Рібас, Жеймс Фрейтас та Адайлтон Болзан, тренер із фізичної підготовки Паулу Пайшан, а також аналітик Гільєрме Нунес.

Новий наставник одразу розпочне роботу з командою. Уже 10 березня Машадо провів перше тренування на чолі Сан-Паулу.

Очікується, що він дебютує на посаді головного тренера у матчі п’ятого туру чемпіонату Бразилії проти Шапекоенсе. Зустріч відбудеться 12 березня.

Раніше Сан-Паулу залишив аргентинський тренер Ернан Креспо, який очолював команду з літа 2025 року. На момент зміни наставника клуб набрав 10 очок у перших чотирьох турах Серії А та перебуває серед лідерів турнірної таблиці.