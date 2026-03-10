Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 березня 2026 року.

Галатасарай мінімально переміг Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА — 1:0.

Єдиний гол у зустрічі господарі забили вже на 7-й хвилині: після подачі кутового Осімген скинув м’яч на дальню стійку, а Леміна переправив його у сітку. До перерви турецький клуб мав перевагу й регулярно загрожував воротам Мамардашвілі.

Після відпочинку команда Арне Слота активізувалась і створила кілька небезпечних моментів — зокрема через Собослаї та Мак Аллістера, однак реалізувати їх не змогла.

Галатасарай втримав мінімальну перевагу, а ще один м’яч господарів наприкінці гри було скасовано через офсайд. Також забивав Ліверпуль, але гол скасували через гру рукою Конате.

Матч-відповідь між Ліверпулем і Галатасараєм відбудеться 18 березня на Енфілді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Ліверпуль у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Галатасарай — Ліверпуль 1:0

Гол: Леміна, 7



Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс — Торрейра (Елмали, 90+3), Леміна (Акгюн, 77) — Їлмаз (Гюндоган, 90+3), Сара (Бої, 87), Ланг (Шоллої, 77) — Осімген.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 60) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Фрімпонг, 60), Вірц (Гакпо, 73), Собослаї — Екітіке.



Попередження: Санчес — Керкез, ван Дейк, Гравенберх, Собослаї