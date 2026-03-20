18-річний вінгер повернеться до клубу після року в Австрії.

Баєр Леверкузен активував опцію зворотного викупу Керіма Алайбеговича, який повернеться до німецького клубу влітку 2026 року. Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

18-річний лівий вінгер лише минулого літа перейшов із Леверкузена до Ред Булл Зальцбург приблизно за 2–2,5 мільйона євро, підписавши довгостроковий контракт до 2029 року. Однак тепер німецький клуб вирішив повернути гравця.

Попри майбутнє повернення, подальша кар’єра футболіста поки що не визначена. Повідомляється, що до нього вже проявляють інтерес кілька топ-клубів з Італії.

У нинішньому сезоні Алейбегович демонструє результативну гру: на його рахунку 11 голів і 3 асисти в усіх турнірах.