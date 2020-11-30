Италия

Главный тренер Ромы прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.

Менеджер Ромы Паулу Фонсека поделился мнением о матче девятого тура чемпионата Италии, в котором столичный клуб на выезде уступил Наполи (0:4).

"Сегодня мы просто не сделали того, что нужно для достижения результата в игре против Наполи. Мы не были лучшей командой в мире перед этой игрой и не стали худшей сейчас. Каждый матч – это испытание для команды, не только игры с сильными соперниками. Конечно, сегодня мы не показали свою лучшую игру. Нам не хватало агрессии и смелости, так что нам нужно сделать выводы и исправить ошибки в следующий раз.

Мы не были достаточно жесткими и агрессивными и этим очень облегчили задачу для Наполи. Странно то, что наша команда начала игру очень ярко, но потом мы даже не могли связать несколько пасов.

Наполи – прекрасная команда, но мы допускали грубые ошибки в обороне, которые предали им уверенности. Когда мы получали мяч, мы тут же отдавали его сопернику, позволяя ему начинать свои атаки.

Джеко пропустил длительный период. Он немного сыграл в Румынии в четверг, но находится не в лучшей форме", — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

Проиграв на выезде Наполи (0:4), Рома опустилась на шестое место турнирной таблицы Серии А. В девяти стартовых играх римский клуб набрал 17 очков.

Свой следующий матч подопечные Фонсеки проведут в четверг, 3 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы примут на своем поле Янг Бойз.

Ранее сообщалось, что на территории тренировочной базы Ромы обнаружили бомбы.