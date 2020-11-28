Италия

Неразорвавшиеся авиабомбы остались в Тригории со времен Второй мировой войны.

В субботу, 28 ноября, занятия в спортивном центре в Тригории были прерваны, поскольку на территории базы Ромы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны — сообщил официальный Твиттер клуба.

20 авиационных бомб обнаружили во время строительства нового тренировочного поля неподалеку от Piazzale Dino Viola — центральной части базы Ромы.

Прибывшие саперы извлекли и вывезли 20 бомб в течение часа.

Занятия первой команды под руководством Паулу Фонсеки проходили в отдаленном от эпицентра событий участке базы, поэтому тренировка не прерывалась.

Рома сыграет против Наполи на выезде в девятом туре в воскресенье, 29 ноября.