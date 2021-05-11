Италия

Для команды Антонио Конте это будет первая игра с обновленным логотипом.

Миланский Интер проведет ближайший поединок 36-го тура итальянской Серии А против Ромы в специальной форме. Об этом клуб объявил в Instagram.

В новой экипировке "нерадзурри" присутствует четыре разных цвета, но самое главное изменение — это обновленный логотип, который миланский клуб представил в конце марта.

Таким образом, это будет первая, которую проведет команда Антонио Конте с обновленным дизайном логотипа.

Напомним, поединок Интер — Рома пройдет завтра, 12 мая, в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.