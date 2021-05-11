Для команды Антонио Конте это будет первая игра с обновленным логотипом.
Игроки Интера в основной форме, Getty Images
11 мая 2021, 19:20
Миланский Интер проведет ближайший поединок 36-го тура итальянской Серии А против Ромы в специальной форме. Об этом клуб объявил в Instagram.
В новой экипировке "нерадзурри" присутствует четыре разных цвета, но самое главное изменение — это обновленный логотип, который миланский клуб представил в конце марта.
Таким образом, это будет первая, которую проведет команда Антонио Конте с обновленным дизайном логотипа.
Напомним, поединок Интер — Рома пройдет завтра, 12 мая, в 21:45 по киевскому времени.
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