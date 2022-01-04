Италия

Сергей Шевченко — о главных событиях уходящего года в Серии А

Заканчивается 2021-й год, который напомнил о величии Кальчо, пусть и с несколько иной стороны. Речь о триумфе сборной Италии, которая за три с небольшим года прошла дорогу от невыхода на чемпионат мира до победы в чемпионате Европы (теперь она снова рискует не попасть на ЧМ, но это уже другая история). Финал против Англии, когда подавляющее большинство нейтральных любителей футбола симпатизировало итальянцам – пик успеха команды Роберто Манчини.

Справедливости ради, бешеная популярность "национале" летом 2021-го не распространилась на итальянские клубы. Они продолжили жить своей жизнью – весьма, заметим, бурной. Впервые за десять лет "скудетто" достался не Ювентусу, который после тотального доминирования в Серии А просел так сильно, что актуальной задачей стало попадание в Лигу чемпионов.

Эпоха перемен на самой вершине таблицы, плюс-минус равноценная группа лидеров из семи-восьми команд и уже традиционно высокая результативность – таким чемпионат Италии вошёл в 2020-е годы. Рано и неуместно говорить о возрождении былой славы, результаты в еврокубках далеки от превосходных, да и типичные проблемы никуда не делись – например, устаревшая инфраструктура. Вот чего у нынешней Серии А не отнять, так это зрелищности. Она действительно интересная.

Команда года: Интер

Безоговорочный №1. Интер с отрывом выиграл чемпионат-2020/21, а в текущем сезоне, несмотря на существенные потери, разыгрался к зиме и лихо вернулся на первое место. Бонусом стал долгожданный выход из группы Лиги чемпионов.

Уместно заметить, что мы говорим о двух несколько разных командах, пускай у них немало общего. Интер весенний, ещё при Антонио Конте – отточенный до совершенства механизм, высококлассная машина по набору очков. Та вариация "нерадзурри" не всегда показывала искромётный футбол, зато команда практически всегда была эффективной. Именно в 2021 году подопечные Конте набрали ход и ушли далеко вперёд от конкурентов.

Летом команду ждали перемены, и это изрядно настораживало. Пришёл новый тренер, ушли несколько ведущих игроков. Глобальные выводы делать пока рано, но в первой половине сезона Индзаги справился блестяще. Более того, он привнёс новые черты. Сегодняшний Интер гораздо веселее, он куда чаще добывает крупные победы. Он напоминает Лацио, бывшую команду Симоне, только за счёт уровня игроков и глубины резерва выглядит куда боеспособнее.

Провал года: Ювентус

Тоже безоговорочно. Клуб, на целое десятилетие превративший формат чемпионата Италии в "Ювентус и все остальные", с грохотом покатился вниз. Цепочка неудачных тренерских изменений и несбалансированная селекция привели к глубокому кризису, а за ним виднеется нечто ещё более масштабное – похоже, финансовые дела туринского гранда куда хуже, чем представлялись.

Даже возвращение Массимилиано Аллегри не стало панацеей. Новый-старый тренер аккуратно перестраивает команду, но болезнь зашла слишком глубоко, а сопутствующие факторы усложняют лечение. Особая тема – уход Роналду, из-за чего Серия А потеряла в медийности, а сам Ювентус будто забыл, как надо поражать ворота соперников. Дибала постоянно травмируется, полузащите не хватает класса, оборона не может вывозить каждый раз – словом, целый комплекс проблем.

Когда Ювентус упустил "скудетто"-2021, это выглядело исключением из правил, одним неудачным сезоном из-за ошибочного назначения Пирло. Всё оказалось намного критичнее и, вероятно, продлится на ближайшие годы. Для турнирной интриги это даже в плюс – постоянные чемпионства Юве радовали исключительно его поклонников. Другой вопрос, что именно "бьянконери" много лет подряд становились главной ударной силой Италии в еврокубках. Уровень Ювентуса и уровень Серии А – понятия, в общем, неотделимые друг от друга.

Преображение года: Наполи

Вот кто провёл неоднозначный год. Пожалуй, для Наполи можно добавить ещё одну номинацию – нереализованный потенциал года. Эта команда по уровню футболистов может и должна бороться за чемпионство, что мы увидели осенью. Тем не менее, её всякий раз что-то мешает: в прошлом сезоне – неподходящий тренер, в декабре – эпидемия травм. В Неаполе много лет ждали, когда Ювентус наконец-то позволит сбросить его с вершины. Теперь, когда "синьора" и впрямь захворала, неаполитанцы растерянно упускают эту возможность.

Дженнаро Гаттузо мог стать разве что кризисным менеджером. Давать ему несколько сезонов – не самое умное решение. Конечно, он стремился к развитию и перерос комедийный образ "физрука". Беда в том, что ему досталась чересчур сильная команда. Надо было умудриться занять с ней место вне зоны ЛЧ, ещё и таким нелепым образом, потеряв очки в заключительном туре.

Лучано Спаллетти – тренер, скорее, недооценённый. Он умеет раскрывать лучшие черты своих футболистов, что мы прекрасно заметили в начале сезона, когда Наполи, будто стряхнув оковы, понёсся ввысь. Лучший защитник Серии А (Кулибали), прекрасная связка в центре поля (Ангисса – Фабиан Руис), великолепный бомбардир (Осимхен) – с этими ребятами можно далеко зайти. Увы, команды Спаллетти к зиме всегда несколько проседают, а многочисленные травмы усилили эффект. Ещё и Кубок африканских наций, похоже, состоится в срок. Неаполь рискует упустить шанс, который бывает раз в десятилетие.

Скандал года: трансферы Ювентуса

Конечно, сюда можно было вписать историю с неудавшимся запуском Суперлиги, где одну из главных ролей играл Андреа Аньелли. Это, однако, событие глобального масштаба, простирающееся далеко за пределы итальянских реалий. Аньелли получил от болельщиков гигантского "Золотого тапира", а последующие события, не исключено, связаны с его амбициями по изменению мирового футбола. Грубо говоря, власти наказывают его за Суперлигу, подняв уже не новую тему с завышенными суммами трансферов.

Суть дела, в общем, уже известна, но мы напомним. Ювентус на протяжении нескольких лет раздувал доходную часть бюджета, провернув несколько десятков сделок по купле-продаже игроков, где суммы трансферов заметно превышали ожидаемые значения. Типичный пример – обмен Пьянича на Артура, где каждый из переходов был оформлен как отдельный трансфер. Благодаря такой хитрой схеме растёт прирост капитала, необходимый для успешного вписывания в рамки финансового фейр-плей.

Чем грозит это расследование? Звучали совсем уж апокалиптические предположения об исключении Ювентуса из Серии А, но второй "Кальчополи" всё-таки маловероятен. Впрочем, и снятие очков – болезненное наказание. Также напомним, что претензии не только к Ювентусу, а к ещё ряду команду, включая Интер и Наполи. Туринцы, впрочем, занимались фиктивным завышением сумм гораздо активнее. Вне всякого сомнения, 2021-й год – худший в истории Ювентуса за последнее десятилетие.

Игрок года: Николо Барелла

Переходим к индивидуальным номинациям. Выбор лучшего игрока года – процесс непростой. В сезоне-2020/21 таковым был заслуженно признан Ромелу Лукаку, но затем он покинул чемпионат, причём одновременно с Роналду и Доннаруммой, тоже вполне реальными претендентами на это звание. Иммобиле? Всё-таки несколько сдал по сравнению с 2020-м. Кьеллини? Травма на травме. Бонуччи, Тео Эрнандес, Сапата, Милинкович-Савич – неплохо, но не помешали бы достижения в чемпионате.

Среди футболистов Интера, отыгравших весь год, тоже выбор не самый очевидный. Заманчиво выглядела кандидатура Мартинеса, но Лаутаро всё-таки чередовал успешные отрезки с неудачными. Поэтому – Барелла, игрок действительно ключевой и необычайно полезный для любого тренера. Его можно смело назвать одним из лидеров как Интера при Конте, так и нынешней команды Индзаги. Ещё и чемпионом Европы стал, хоть на ЧЕ Николо и не блеснул.

Лучшее качество Бареллы – умение проделывать колоссальный объём работы. Ему не всегда удаётся выходить на передний план, зато его роль неоценима при любом сценарии матча. Отбор мяча, движение вперёд, при случае даже завершение. Николо, впрочем, не столько голеадор, сколько ассистент – в текущем сезоне у него уже семь результативных передач, это лучший показатель в Серии А наряду с Чалханоглу.

Открытие года: Душан Влахович

Вот где никаких сомнений. За 2021 год Влахович из перспективного нападающего превратился в ведущего игрока Фиорентины и стал самым желанным лотом на трансферном рынке. Более того, Душан побил рекорд Луки Тони по голам за "скуадру виолу" в календарном году. Есть у серба ещё одно статистическое достижение – забив 33 мяча в 2021 году, он повторил аналогичное достижение Роналду, которое португалец установил годом ранее.

Влахович – форвард с великолепным голевым чутьем. Он умеет ловко подстраиваться под мяч, искать возможность для удара, хорош как на пространстве, так и на втором этаже. Благодаря совокупности этих качеств Душан лидирует в гонке бомбардиров, а новость о непродлении контракта с Фиорентиной (действующий истекает в 2023-м) заставила активизироваться клубы-гранды по всей Европе.

Прогресс Влаховича легко отследить по его стоимости на Transfermarkt – при всей условности этих сумм. Год назад, в конце октября 2020-го, он стоил 16 млн евро, а теперь дорос до 70 млн. Игрок, к слову, молодой, ему всего 21 год, вся карьера ещё впереди.

Тренер года: Стефано Пьоли

Тут сложный выбор. Конте, вернув Интеру "скудетто", отбыл восвояси. Индзаги – любопытный вариант, но пока речь лишь о текущем лидерстве, а его Лацио весной не пробился в ЛЧ. Гасперини – стабильно хорошо, но без прорывов. Тут-то и приходит в голову кандидатура Пьоли – спорная, зато с целым рядом аргументов "за".

Для Милана 2021 год стал историческим – команда вернулась в Лигу чемпионов. Конечно, в самой ЛЧ "россонери" не преуспели, да и место в топ-4 прошлого сезона во многом было обеспечено форой, набранной в 2020-м. Зато недавней осенью миланцы приятно удивили, когда надолго закрепились на самом верху таблицы. Да и промежуточный финиш на втором месте – результат, как ни крути, приятный.

Назвать Милан "командой звёзд" язык не поворачивается. Несколько ветеранов, обилие молодёжи, ряд критичных потерь летом – не самые легкие условия. Были сомнения и по самому Пьоли, чьи команды обычно сразу выдают результат, а вот затем неуклонно тормозят. Тем не менее, "россонери" стали лучшим его творением. Прогресс Тео Эрнандеса и Браима Диаса, долгожданный расцвет Сандро Тонали, яркие моменты Рафаэля Леау, даже превращение Симона Кьера в идеального капитана – ко всему этому приложил руку Пьоли.

Украинец года: Руслан Малиновский

Закончим оригинальной номинацией, благо Серия А теперь как никогда украинская – два игрока и один тренер. Есть опасения, что долго такая картина не продержится…

Для Виктора Коваленко год получился непростым. Он лишь адаптировался к чемпионату Италии, совершенно не заиграл в Аталанте, но худо-бедно прижился в Специи. Особенно удался ему матч против Салернитаны (2:1), где полузащитник забил и отдал результативную передачу. Правда, в декабре Коваленко начал терять место в основе. Что же касается работы Андрея Шевченко в Дженоа, то поводов для оптимизма практически нет, хотя у Шевы ещё будет возможность исправить ситуацию. Подробнее вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Остаётся Руслан Малиновский, и здесь получилось куда симпатичнее. Весна 2021 года – лучший период в его карьере: с 28-го по 37-й тур он забил шесть мячей и отдал девять результативных передач. Итогом сезона-2020/21 стало лидерство в списке ассистентов чемпионата Италии. Осень была не настолько успешной, но Малиновский продолжал быть важным игроком Аталанты, а матч против Интера и его классный гол – несомненно, один из лучших его перфомансов в Серии А. Ждём продолжения в новом году!