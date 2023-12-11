Італія

Туринський клуб намагатиметься зберегти форварда у власному складі.

Сербський нападник Душан Влахович уже майже два роки перебуває в складі туринського Ювентуса й за цей час мав чимало злетів та падінь.

Утім, керівництво "зебр" не має сумнівів у тому, що його трансфер із Фіорентини за 83,5 млн євро є цілком виправданим і найближчим часом планує запропонувати гравцю новий контракт.

Чинна угода з футболістом розрахована до 2026 року.

Як стало відомо місцевій пресі, напередодні до Туріну завітав агент Душана Дарко Рістич та зустрівся з представниками Юве.

Йому запропонували на розгляд проєкт нової угоди з Влаховичем, відповідно до якої серб зменшить свої прибутки з 12 млн євро на рік за період з липня 2024 по червень 2026 до 8-9 млн євро на рік за останній рік (чи два) дії нової угоди.

Відповіді на такий варіант представник гравця ще не надав, тому перемовини залишаються відкритими.

У поточному сезоні на рахунку Влаховича п’ять голів та один гольовий пас у 13 матчах.