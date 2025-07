За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, 21-річний правий захисник Фламенгу Веслі Франса невдовзі стане новим гравцем італійської Роми. Трансфер уже на фінішній прямій, і журналіст додав своє знакове "Here we go", яке традиційно свідчить про повну домовленість між сторонами.

🚨💛❤️ Wesley to AS Roma, here we go! New right back for Gasperini as Roma and Flamengo are exchanging documents.



As soon as Emerson Royal formally signs in at Flamengo, director Boto will let Wesley travel. ✈️



€25m initial fee plus €5m add-ons, confirmed since last week. 🇧🇷 pic.twitter.com/E7WeOnv80M