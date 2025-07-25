Італія

Італійці заплатять близько 30 мільйонів євро за захисника.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, 21-річний правий захисник Фламенгу Веслі Франса невдовзі стане новим гравцем італійської Роми. Трансфер уже на фінішній прямій, і журналіст додав своє знакове "Here we go", яке традиційно свідчить про повну домовленість між сторонами.

🚨💛❤️ Wesley to AS Roma, here we go! New right back for Gasperini as Roma and Flamengo are exchanging documents.



As soon as Emerson Royal formally signs in at Flamengo, director Boto will let Wesley travel. ✈️



€25m initial fee plus €5m add-ons, confirmed since last week. 🇧🇷 pic.twitter.com/E7WeOnv80M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025

На цей момент клуби узгоджують фінальні деталі угоди та обмінюються документами. Очікується, що Веслі вирушить до Італії одразу після того, як інший правий захисник — Емерсон Роял — офіційно стане гравцем Фламенго. Після цього директор бразильського клубу Маріо Бото дасть "зелене світло" для від’їзду Веслі до Риму.

Рома заплатить за молодого бразильця 25 мільйонів євро, а також передбачила додаткові 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Веслі вважається одним із найперспективніших флангових захисників Бразилії.

У сезоні 2024/25 він провів 28 матчів у всіх турнірах за Фламенго, відзначившись 2 голами та 3 результативними передачами. Очікується, що Веслі стане важливим підсиленням захисної лінії Роми вже в найближчому сезоні.