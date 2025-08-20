Італія

Бельгійський нападник піде з клубу на правах вільного агента.

Відомий бельгійський форвард Дівок Орігі найближчим часом покине Мілан на правах вільного агента. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, клуб і гравець близькі до дострокового розірвання контракту за взаємною згодою. Поточна угода Орігі з россонері діє до літа 2026 року, а річна зарплата бельгійця становить 2,5 мільйона євро. Очікується, що після розірвання контракту 30-річний нападник отримає близько 2 мільйонів євро компенсації.

Орігі приєднався до Мілана влітку 2022 року як вільний агент після відходу з Ліверпуля. Другу частину сезону 2023/24 він провів в оренді в англійському Ноттінгем Форест. У минулому сезоні форвард не зіграв жодного матчу за першу команду Мілана і був переведений до резерву.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Мілан розглядає можливість підписання нападника Роми та збірної України Артема Довбика.