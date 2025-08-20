Німеччина

Леверкузен розглядає офіційну пропозицію італійського клубу, а сам гравець уже погодив умови контракту.

Мілан активно працює над підписанням Віктора Боніфейса, і угода з Баєром Леверкузен може відбутися вже найближчим часом. За даними італійських та німецьких ЗМІ, "россонері" направили офіційну пропозицію щодо оренди з правом викупу, яка оцінюється у 30 мільйонів євро. Форвард уже погодив особисті умови контракту і чекає остаточного рішення клубів.

Боніфейс лише рік тому приєднався до леверкузенців з Юніон Сент-Жиллуаз за 22,6 мільйона євро, але попри травми зумів забити 11 м’ячів та віддати 2 асисти у 27 матчах минулого сезону. Його виступи привернули увагу Мілана, який шукає нападника після складних переговорів щодо Расмуса Гойлунна та інших цілей.

Якщо угода буде закрита, 24-річний нігерієць отримає шанс закріпитися в Серії А, а Мілан нарешті знайде довгоочікуване підсилення в атаку на власних умовах.