Італія

Італійський клуб зможе викупити футболіста за вісім мільйонів євро.

Верона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Галатасарая Віктором Нельссоном.

Орендна угода з 26-річним данцем розрахована до кінця сезону. Сума оренди склала 650 тисяч євро плюс 100 тисяч у якості бонусів. Також італійський клуб матиме змогу викупити футболіста за вісім мільйонів євро.

У другій половині минулого сезону Нельсон виступав за Рому. Загалом він провів 23 матчі без результативних дій.

Верона розпочне новий сезон в італійській Серії А проти Удінезе. Матч відбудеться 25 серпня, о 19.30.