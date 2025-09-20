Італія

Підопічні Аллегрі розібрались із суперником в матчі Серії А.

У матчі четвертого туру Серії А Мілан здобув впевнену перемогу над Удінезе з рахунком 3:0.

На 39-й хвилині Кристиан Пулішич відкрив рахунок, а вже на початку другого тайму віддав результативну передачу на Юссуфа Фофана, який подвоїв перевагу гостей. Лише за сім хвилин Пулішич знову вразив ворота суперника, оформивши дубль і остаточно знявши питання про переможця.

Завдяки цьому успіху Мілан набрав дев'ять очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. Удінезе з сімома балами наразі йде шостим.

Удінезе — Мілан 0:3

Голи: Пулішич, 40, 53, Фофана, 46

Удінезе: Сава — Ехізібуе (Дзанолі, 59), Крістенсен, Соле, Земура — Саррага, Карлстрем, Еккеленкамп — Атта (Міллер, 82) — Браво (Букса, 46), Девіс (Дзаніоло, 59)

Мілан: Терраччано — Томорі, Габбія, Павлович (Де Вінтер, 68) — Салемакерс, Фофана (Річчі, 68), Модрич (Атекаме, 81), Рабьо, Еступіньян — Хіменес (Нкунку, 63), Пулішич (Лофтус-Чік, 63)

Попередження: Атта, Земура