Підопічні Аллегрі розібрались із суперником в матчі Серії А.
Пулішич, getty images
20 вересня 2025, 23:41
У матчі четвертого туру Серії А Мілан здобув впевнену перемогу над Удінезе з рахунком 3:0.
На 39-й хвилині Кристиан Пулішич відкрив рахунок, а вже на початку другого тайму віддав результативну передачу на Юссуфа Фофана, який подвоїв перевагу гостей. Лише за сім хвилин Пулішич знову вразив ворота суперника, оформивши дубль і остаточно знявши питання про переможця.
Завдяки цьому успіху Мілан набрав дев'ять очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. Удінезе з сімома балами наразі йде шостим.
Удінезе — Мілан 0:3
Голи: Пулішич, 40, 53, Фофана, 46
Удінезе: Сава — Ехізібуе (Дзанолі, 59), Крістенсен, Соле, Земура — Саррага, Карлстрем, Еккеленкамп — Атта (Міллер, 82) — Браво (Букса, 46), Девіс (Дзаніоло, 59)
Мілан: Терраччано — Томорі, Габбія, Павлович (Де Вінтер, 68) — Салемакерс, Фофана (Річчі, 68), Модрич (Атекаме, 81), Рабьо, Еступіньян — Хіменес (Нкунку, 63), Пулішич (Лофтус-Чік, 63)
Попередження: Атта, Земура