Португалець продовжує вражати — залишилось лише 55 голів до позначки 1000.

Сьогодні, 20 вересня Кріштіану Роналду знову показав, що залишається однією з найяскравіших футбольних зірок сучасності. У матчі чемпіонату Саудівської Аравії між Ан-Наср та Аль-Ріяд португальський нападник оформив дубль, довівши свій загальний рахунок до 945 голів у професійній кар’єрі.

Роналду відкрив рахунок на 33-й хвилині, вразивши ворота суперника, а в другому таймі оформив другий гол. Ан-Наср впевнено переміг – 5:1. Крім Роналду, голами відзначилися також Коман та Феліш, який оформив ефектний дубль і став одним із героїв вечора.

Цей дубль Роналду означає, що легендарний форвард залишився всього за 55 голів від історичної позначки 1000 голів за клуби та збірну. Португалець продовжує ставити рекорди й демонструвати феноменальну стабільність, незважаючи на свій вік та великий багаж досягнень.