Іспанія

Новачок Алексіс Санчес відзначився переможним голом, а Вільярреал скористався вилученням у суперника.

У 5-му турі Ла Ліги відбулися два матчі, що завершилися важливими перемогами для Севільї та Вільярреала.

Алавес — Севілья 1:2

Поєдинок розпочався активно: вже на 10-й хвилині Варгас вивів андалусійців уперед. Однак господарі швидко відповіли — Вісенте реалізував пенальті на 17-й хвилині. Доля матчу вирішилася після перерви: Алексіс Санчес забив дебютний м’яч за Севілью, який став переможним. Для чилійця це був ідеальний спосіб заявити про себе в новій команді.

Голи: Вісенте, 17 (пен) - Варгас, 10, Санчес, 67

Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Теналья, Діарра — Суарес, Бланко, Гуріді (Мартінес, 58) — Вісенте, Боє (Діас, 71), Аленья (Ібаньєс, 58)

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета, Куассі (Гудель, 75), Тейшейра — Кармона, Агуме, Менді, Суасо — Варгас, Гонсалес (Санчес, 14) — Ромеро

Попередження: Варгас, Куассі, Менді, Суасо, Влаходімос

Вільярреал — Осасуна 2:1

У Памплоні було гаряче. Попри вилучення Жана Розьє ще на 40-й хвилині, гості зуміли повести в рахунку — Будимир реалізував пенальті в компенсований час першого тайму. Та у другій половині "жовта субмарина" використала чисельну перевагу: Мікаутадзе зрівняв рахунок на 69-й хвилині, а Гуе забив переможний гол на 85-й.

Голи: Мікаутадзе, 70, Гує, 85 - Будімір, 45+6 (пен)

Вільярреал: Жуніор — Наварро (Комесанья, 58), Фойт, Марін, Педраса — Ахомаш (Б'юкенен, 46), Парті, Гує, Молейро — Пепе, Мікаутадзе

Осасуна: Еррера — Бойомо (Барха, 88), Катена, Крус (Еррандо, 46) — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Гарсія (Осамбела Ларрая, 46), Будімір, Муньйос

Попередження: Наварро — Розьє, Торро

Вилучення: Розьє, 40