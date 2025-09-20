Німеччина

Три голи у першому таймі гарантували "бикам" впевнену перемогу.

У матчі 4-го туру Бундесліги РБ Лейпциг упевнено переміг Кельн з рахунком 3:1.

Господарі активно розпочали гру: Уедраого відкрив рахунок на 13-й хвилині. Однак Кельн відповів голом Тільманна вже на 23-й. Здавалося, що інтрига повернулася, проте "бики" швидко взяли контроль. Наприкінці тайму Кардосо відновив перевагу Лейпцига, а вже в компенсований час Раум забив третій м’яч.

У другій половині команди створювали моменти, але рахунок залишився незмінним. Таким чином, серія Кельна без поразок завершилася, а РБ Лейпциг продовжує боротьбу у верхній частині турнірної таблиці.

РБ Лейпциг — Кельн 3:1

Голи: Уедраого, 13, Кардосо, 44, Раум, 45+4 - Тільманн, 23

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого, Зайвальд, Баумгартнер (Кампль, 90) — Бакайоко (Неделькович, 80), Кардосо, Діоманде

Кельн: Швебе — Шмід, Гюберс, Краусс — Себулонсен (Кайнц, 73), Йоуганнессон, Мартель (Гусейнбашич, 59), Бюльтер — Тільманн (Майна, 59), Камінські — Вальдшмідт (Аче, 59)

Попередження: Баку — Мартель