Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Наполі та міланський Інтер.

Антоніо Конте, після розгрому від нідерландського ПСВ (2:6), залучив до стартового складу Жезуса в центрі оборони, тоді як Нерес очолить напад.

Крістіан Ківу, на тлі розгрому бельгійського Юніона (4:0), використав із перших хвилин Аканджі та Ачербі в трійці центральних захисників, тоді як Барелла, Мхітарян та Дімарко розташуються в півзахисті, а Бонні гратиме в атаці.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус, Спінаццола — Замбо-Ангісса, Гілмор, Де Брюйне — Політано, Нерес, Мактоміней.

Запасні: Ферранте, Спінеллі, Гутьєррес, Олівера, Ельмас, Вергара, Лукка, Маццоккі, Беукема, Маріануччі, Амброзіно, Ланг.



Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Бонні.

Запасні: Х. Мартінес, Каллігаріс, Де Врей, Зелінські, Сучич, Луїс Енріке, Фраттезі, Діуф, Аугусто, Біссек, Еспозіто.



Гра Наполі — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.