Команда Крістіана Ківу не втрачала очок сім матчів поспіль у всіх турнірах — аж до візиту до Неаполя.
Наполі — Інтер, Getty Images
25 жовтня 2025, 21:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Інтер 3:1
Голи: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоміней, 54, Ангісса, 67 — Чалханоглу, 59 (пен.)
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно (Гутьєррес, 90), Жезус, Спінаццола (Беукема, 90) — Замбо-Ангісса, Гілмор, Де Брюйне (Олівера, 36) — Політано (Ельмас, 82), Нерес (Ланг, 81), Мактоміней.
Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Сучич, 73), Барелла (Луїс Енріке, 73), Чалханоглу (Фраттезі, 73), Мхітарян (Зелінські, 33), Дімарко — Л. Мартінес, Бонні (Еспозіто, 62).
Попередження: Ді Лоренцо, Гілмор — Бастоні