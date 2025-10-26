Італія

Українець отримав схвальні слова від наставника Дженоа, який закликав команду не опускати руки після чергової втрати очок.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра підбив підсумки поєдинку проти Торіно, у якому його команда втратила очки на останніх хвилинах – 1:2. Серед героїв матчу був і українець Руслан Маліновський, який отримав високу оцінку від наставника.

"Мені справді шкода, бо навіть сьогодні за виконану роботу ми заслуговували більшого. Це правда, ми погано керували фіналом матчу. Наша команда молодша, але фінали треба проводити краще. Проте ми не можемо здаватися. У першому таймі ми були сильнішими, але не завершили справу. У другому таймі Торіно додав", – цитує Вієйру Football Italia.

Француз визнав, що поточне турнірне становище Дженоа не відповідає рівню гри команди:

"Нікому не подобається дивитися на таблицю – це лише фото певного періоду. Ми повинні звертати увагу на зміст матчів. Не скористатися можливістю подвоїти рахунок було болісно".

Окремо тренер відзначив роботу українського півзахисника:

"Маліновський почувається добре і сьогодні показав свій досвід. Загалом, особливо в першому таймі, ми діяли добре. Руслан є ключовим. Усі гравці виконують свою частину відповідальності. Ніко в воротах був лідером, Сабеллі, Васкес і Остігард також".

Підсумовуючи, Вієйра наголосив, що проблема команди не у схемі, а у концентрації:

"Сьогодні це не проблема системи – ми помилилися на стандартному положенні".

Після 8 турів Серії А Дженоа залишається на останньому місці в турнірній таблиці, не маючи ще жодної перемоги в новому сезоні.