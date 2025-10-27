Італійський фахівець розглядає повернення до Серії А після роботи в Саудівській Аравії.
Роберто Манчіні, Getty Images
27 жовтня 2025, 10:04
Роберто Манчіні готовий очолити туринський Ювентус, якщо клуб ухвалить рішення розлучитися з Ігорем Тудором.
За інформацією джерела Forza Juventus, 59-річний тренер шкодує про своє рішення залишити збірну Італії у 2023 році й прагне знову працювати на батьківщині.
Останнім місцем роботи Манчіні була національна команда Саудівської Аравії, яку він очолив того ж року. Тепер же наставник, відомий своїми успіхами з Інтером та Манчестер Сіті, може повернутися до італійського футболу.
Нагадаємо, Ювентус програв Лаціо в матчі Серії А.