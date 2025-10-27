Італія

Логіка тут може бути лише одна...

Туринський Ювентус звільнив з посади головного тренера команди Ігора Тудора.

За інформацією журналіста Ніколи Скіри, керівництво "Старої сеньйори" через посередників запропонувало очолити команди французу Лорану Блану.

Останнім місцем роботи 59-річного фахівця був саудівський Аль-Іттіхад з яким він ставав чемпіоном Про-ліги у сезоні-2024/25. З вересня знаходиться без роботи.

Зазначимо, що єдине логічне пояснення цієї пропозиції полягає в бажанні ретельного аналізу тренерського ринку з прицілом на наступний сезон, тому Блану пропонують контракт до кінця поточного сезону. В іншому випадку логіка в даному рішенні відсутня.

Востаннє Блан вигравав вагомий титул у Європі в 2016 році. Тоді він з ПСЖ став чемпіоном Франції.