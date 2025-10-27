Італія

Маріані пропустить найближчі ігри елітного дивізіону після суперечливого пенальті та критики клубів.

Суботній матч в Серії А Наполі – Інтер спровокував нові суперечки навколо суддівства. Наслідком стало усунення головного арбітру поєдинку Маріані на подальші ігри місцевого чемпіонату. Цього сезону він працював на двох матчах Серії А, на матчі Ліги Чемпіонів (Ліверпуль — Атлетіко Мадрид), а також у фіналі чемпіонату світу U-20. Разом із ним відсторонений його асистент Біндоні, якому не вистачило ясності у певних епізодах.

Суперечливий епізод із пенальті на користь Наполі та нереалізованим ударом змусив відділення CAN втрутитися. Інтер висловив невдоволення через фол Гілмора та те, що суддя Маріані призначив пенальті лише через вісім секунд після інциденту.

Арбітр Маріані наразі відсторонений і може бути залученим до матчів лише як арбітр VAR, або ж, як головний у Серії B. Його асистенти також пропустять найближчі ігри.