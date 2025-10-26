Італія

Тренер Наполі похвалив своїх гравців за мужню гру проти Інтера та прокоментував інцидент з Лаутаро.

Антоніо Конте поділився бурхливими емоціями після вольової перемоги над Інтером (3:1) у восьмому турі Серії А. Попри серйозні кадрові проблеми, Наполі зміг завдати поразки лідеру чемпіонату. ​

Конте похвалив свою команду за характер, зазначивши, що вони грали проти, на його думку, найсильнішого складу в Італії. ​

"Ми сьогодні грали проти, на мою думку, найкращої команди в Італії. Їхній склад поза досяжністю для будь-кого іншого", — заявив Конте. "Інтер приїхав сюди, щоб нас убити — у спортивному сенсі, — проти команди, яка перебувала у скрутному становищі після двох поразок. Але ми не хотіли помирати, і тому вийшла така мужня, сильна гра". ​

Тренер також прокоментував сутичку, що виникла з форвардом Інтера Лаутаро Мартінесом, водночас нагадавши про своє минуле в міланському клубі:

"Інцидент з Лаутаро? Коли граєш у таких матчах, подібне може траплятися. Єдине, що хочу нагадати — це мої два роки в Інтері, коли ми повернули скудетто, перервавши серію Ювентуса. І всі знають, що це для мене означає. Лаутаро — чудовий гравець". ​

Однак найгостріша критика Конте була спрямована на керівництво Інтера, зокрема на президента клубу Джузеппе Маротту, який, висловлювався про матч у ЗМІ. ​

"Різниця між Наполі та Інтером у тому, що вони відправляють на пресконференцію Маротту чи інших керівників, а в нас іду я. Великі клуби не мають створювати собі алібі — я б ніколи не дозволив такого своїм керівникам, — відрізав Конте.