Екстренер збірної Італії уникає теми переходу.
Лучано Спаллетті, getty images
28 жовтня 2025, 17:57
Лучано Спаллетті ухиляється від коментарів щодо можливої роботи в Ювентусі. Раніше повідомлялося про переговори туринців із колишнім тренером збірної Італії після звільнення Ігора Тудора.
"Якщо говорити про Юве, я б захистив Тудора — справжнього чоловіка з цінностями. Я бачив його роботу, він завжди вражав як впливова людина.
Наступник буде щасливцем: отримає добре підготовлену команду. Але зараз я найменше підходжу для розмов про Ювентус", — сказав Спаллетті.
Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" також розглядає варіант із призначенням Раффаеле Палладіно.