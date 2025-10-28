Італія

Екстренер збірної Італії уникає теми переходу.

Лучано Спаллетті ухиляється від коментарів щодо можливої роботи в Ювентусі. Раніше повідомлялося про переговори туринців із колишнім тренером збірної Італії після звільнення Ігора Тудора.

"Якщо говорити про Юве, я б захистив Тудора — справжнього чоловіка з цінностями. Я бачив його роботу, він завжди вражав як впливова людина.

Наступник буде щасливцем: отримає добре підготовлену команду. Але зараз я найменше підходжу для розмов про Ювентус", — сказав Спаллетті.

Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" також розглядає варіант із призначенням Раффаеле Палладіно.