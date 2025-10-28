Іспанія

Каталонці здолали Констансію з Терсери Федерасьйон завдяки результативній грі українських легіонерів.

Жирона з труднощами пройшла 1/64 фіналу Кубка Іспанії, обігравши на виїзді представника п’ятого дивізіону — Констансію. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь каталонців.

З перших хвилин у складі Жирони вийшов український воротар Владислав Крапивцов. У другому таймі до гри долучився Віктор Циганков — на 58 хвилині, а пізніше — Владислав Ванат (75 хвилина). Саме українська зв’язка стала ключовою у вирішальний момент поєдинку.

У додатковий час Циганков вивів команду вперед після передачі Ваната, а вже через кілька хвилин Владислав сам забив свій перший м’яч у Кубку Іспанії та третій у складі Жирони загалом.

Жирона виходить до 1/32 фіналу турніру, де продовжить боротьбу за Кубок Іспанії.

Констансія – Жирона 2:3

Голи: Сосіас, 77, Жарді, 120 - Стуані, 39, Циганков, 103, Ванат, 107