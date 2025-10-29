Італія

Мартінес отримав тиждень відпочинку, розслідування триває.

Другий воротар Інтера Хосеп Мартінес потрапив у ДТП зі смертельним наслідком: у вівторок він збив 81-річного чоловіка на інвалідному візку.

За попередніми даними, постраждалий різко змінив траєкторію руху (можливо, через погане самопочуття), що призвело до трагедії. Мартінес намагався надати допомогу.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Інтер негайно надав Мартінесу психолога та тиждень відпочинку. Поліція продовжує розслідування. Після аварії воротар здав аналізи на алкоголь і наркотики.

