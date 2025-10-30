Італія

Після провального старту в Серії А та лише трьох очок у дев’яти турах головний тренер генуезців може втратити посаду вже під час найближчої міжнародної паузи.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра опинився під серйозним тиском після невдалого старту сезону в Серії А. Як повідомляють італійські медіа, французький спеціаліст може втратити посаду вже після найближчих двох матчів — проти Сассуоло та Фіорентини.

Обидва поєдинки стануть вирішальними для майбутнього Вієйри. Після них настане міжнародна пауза, яку керівництво клубу може використати для зміни тренера, якщо результати Дженоа не покращаться.

Команда, за яку виступає український півзахисник Руслан Маліновський, розпочала сезон украй невдало — у дев’яти турах генуезці набрали лише три очки, зігравши тричі внічию та зазнавши шести поразок.

Останньою з них стала домашня невдача у матчі з новачком Серії А — Кремонезе (0:2), після якої терпіння керівництва клубу, схоже, добігає кінця.

З трьома набраними очками Дженоа посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Наступний матч команда Вієйри проведе 3 листопада на виїзді проти Сассуоло.